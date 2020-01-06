Tüm çocukları “Yeni Yıl Konseri”ne davet ettiler

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 8 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) Çocuk ve Gençlik Korosu Yeni Yıl Konseri öncesinde LBO Sorumlusu Direnç Sarıca, koro şeflerinden Hare Yakula ve koro üyesi çocukları kabul etti. Görüşmede koro şefi Hare Yakula tarafından Başkan Harmancı’ya konser programı ve koro çalışmaları hakkında bilgi verilirken koro üyesi çocuklar da Başkan Harmancı’ya bir çerçeveli fotograf hediye ettiler. Başkan Harmancı: “Koro ile gurur duyuyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yıllardır çok iyi çalışmalara imza atan LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nu bir kez daha kutlayarak koroya emek veren eğitmenler Hare Yakula ile BuğçeDikmenay Özer’e teşekkür etti. Koronun çocuklar ve gençler için çok önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken LTB Başkanı Harmancı yurtiçi ve yurtdışınde verdikleri başarılı konserler sayesinde hem katılımcı çocuk ve gençlerin sosyalleşerek özgüven kazandıklarını hem de arkadaşlık duygusunu geliştirdiklerini kaydetti. Korodaki çocuk ve genç sayısının her geçen yıl daha da arttığına dikkat çeken ve koro ile gurur duyduğunu belirten Harmancı gelişen ve büyüyen bir koronun hem ülke gençliği hem de Lefkoşa için büyük bir kazanım olduğunu da sözlerine ekledi. LBO Sorumlusu Direnç Sarıca da çok keyifli bir konser programı hazırladıklarını ifade ederek tüm yurttaşları Çarşamba günkü konsere katılmaya davet etti.LBO Sorumlusu Sarıca:“Konsere gelerek çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım”dedi.

8 Ocak Çarşamba günü saat 19:30’da Lefkoşa AKM’de(LTL karşısı) yer alacakve şefler Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yönetiminde sahne alacak LBO Çocuk ve Gençlik Korosu’nun Yeni Yıl Konseri’nde Ercüment Şeker de piyanosuyla koroya eşlik edecek.