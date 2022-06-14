Turgül Tomgüsehan “1. Hamburg Edebiyatçılar Buluşması”na katıldı

Yazar Turgül Tomgüsehan, 1.Hamburg Edebiyatçılar Buluşmasına katıldı.

Kitaplarını imzalayan ve edebiyat severlerin sorularını yanıtlayan Turgül Tomgüsehan yaptığı açıklamada, “Beni 1. Hamburg Edebiyatçılar Buluşmasına davet eden Hamburg Edebiyat Grubuna sonsuz teşekkürler. Tanıştığım tüm güzel insanlara gösterdikleri ilgi için minnettarım. Göçmenleri Hamburg’da yerinde dinlemek onların hayatlarına dokunan hisleri öğrenmek değişik bir tecrübe” ifadelerini kullandı.

“KKTC Bayrağını bir kez daha Avrupa’da açmanın gururu ile yola devam” diyen Turgül Tomgüsehan, etkinliğe İngiltere’den katılan, bir dönem Kıbrıs’ta da gazetecilik yapan gazeteci-yazar Timur Öztürk ile buluşmaktan da memnuniyet duyduğunu ifade etti.