Turgül Tomgüsehan’ın üçüncü romanı “Ada Karanlığı 2” yayımlandı

Yazar Turgül Tomgüsehan ‘ın üçüncü kitabı Ada Karanlığı 2 (İhanet-İntikam-Teşkilat İçinde Örgüt) yayımlandı.

Yazarın üçüncü kitabı yazara Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğinin Ali Nesim Roman Ödülünü Kazandıran ikinci romanı Ada Karanlığı’nın devamı niteliğinde. KKTC de yaşanmış olan gerçek olaylardan ilham alınarak kaleme alınan kitap yazarın kurgusu ile birleştiğinde okuyucuyu düşünmeye sevk eden bilgiler barındırıyor.

Turgül Tomgüsehan kimdir?

Turgül Tomgüsehan, halen Polis Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş görevini sürdüren polis subayıdır. Polis Akademisi ve YDÜ Hukuk Fakültesi mezunudur. Akademik çalışmalarına YDÜ iletişim Fakültesinde devam eden yazar Yardımcı Doçent olarak Çalışmalarını sürdürmektedir.