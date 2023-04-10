Türk Dünyası İstiklal’de Buluşuyor Fotoğrafçılar Buluşması ve Sergisi etkinliğine katılan Karakartal, Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti

TÜRKSOY ve İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nin işbirliğiyle İstanbul’da organize ettiği Türk Dünyası İstiklal’de Buluşuyor Fotoğrafçılar Buluşması ve sergisi etkinliğine, Kültür Dairesi koordinasyonu ile KKTC’yi temsilen katılan Feridun Karakartal, Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret ederek teşekkür etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Tataristan (RF), Başkurdistan (RF), Altay (RF), Saha (RF), Tıva (RF) ve Hakas (RF) ve Gagavuz Yeri’nden (Moldova’dan) fotoğrafçıların katıldığı Türk Dünyası İstiklal’de Buluşuyor Fotoğrafçılar Buluşması ve sergisinde, fotoğrafçı Feridun Karakartal’ın da Kıbrıs Türk kültürünü konu alan renkli ve siyah beyaz 8 fotoğrafı yer aldı.

TÜRKSOY, Karakartal’ın en çok beğenilen fotoğrafını, New York’taki Türk Evi'nde yer alan KKTC Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne hediye etti.

Fotoğrafı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana’ya takdim etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen Taksim Fotoğraf Maratonu çerçevesinde Feridun Karakartal’ın çektiği 850 adet fotoğraf da TÜRKSOY’un arşivine alındı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, TÜRKSOY’un sanatsal etkinliklerinin Kıbrıs Türk sanatının tanıtılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek Feridun Karakartal’ı KKTC’yi başarıyla temsil ettiği için tebrik etti.