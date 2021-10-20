Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkez Başkanlığı tarafından düzenlenen 9. Türk Kültürü Kongresi, 21-23 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’da düzenlenecek.
Kongre kapsamında sunulacak bildiriler şu başlıklar altında toplanacak: 1.Mimari 2.Sanat Tarihi 3.Tarih 4.Edebiyat 5.Halk Bilimi 6.Musiki 7.Uluslararası İlişkiler 8.Vakıflar 9.Somut Olmayan Kültürel Miras
KKTC’den ve Türkiye’den devlet erkanının da katılacağı Kongre, Arabahmet Kültür Evi’nde halka açık olarak yapılacak. Kongre, Kıbrıs üzerine yaptıkları çalışmalarla tanının 50’den fazla bilim insanının katılımıyla, 12 oturumda gerçekleştirilecek.