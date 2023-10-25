Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı sergisi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı şerefine Merit Park Hotel’de sergi açıldı.

Merit Park Hotel’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Merit Park Hotel, Anıtkabir arşivinden elde edilen fotoğraflar ile ‘’Samsun’dan Sivas’a Sivas’tan Bağımsızlığa, Kurtuluş ve Kuruluş Sergisi’’ adında Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan zamanı kronolojik olarak anlatan bir sergi düzenledi.

Ayrıca Cumhuriyet’in 100. Yıl Kadınlarının fotoğraflarının da sunulduğu sergiye otel misafirlerinin büyük ilgi gösterdiği, serginin halkın ziyaretine açık olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“16 Mayıs 1919 tarihinde ‘Ya Bağımsızlık Ya Ölüm’ inancıyla yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkarak Cumhuriyet’in kuruluşunun filizlerini atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının istiklal mücadelesinin fotoğraflarının sergilendiği Cumhuriyet sergisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi çetin mücadeleler ile kurulduğu anlatılıyor. 1923 ‘te Türkiye Cumhuriyet’in kurulmasıyla sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar çok büyük role sahipti. Her fırsatta kadınların önemini dile getiren ulusal kahramanımızın, kadınlar için TBMM’de haklarının güvence altına alınması konusunda gösterdiği çaba ve özveriler çok değerlidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde gökte yükselmeye layıksın’ sözünün ışığında yürüyen, 100’üncü yılın en başarılı Türk kadınlarının fotoğrafları da Cumhuriyet sergisinde sunulmuştur”

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 14:24