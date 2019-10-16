Türkiye'deki korolarla yarışacaklar

Girne Evrensel Müzik Derneği Çocuk Korosu, 17-21 Ekim tarihleri arasında Alanya’ da düzenlenecek Uluslararası Koro Festivaline yarışmacı olarak katılacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, yarışmaya küçük çocuklar kategorisinde katılacak Çocuk Korosu dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli ülkelerinden korolarla yarışacak.