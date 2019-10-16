Girne Evrensel Müzik Derneği Çocuk Korosu, 17-21 Ekim tarihleri arasında Alanya’ da düzenlenecek Uluslararası Koro Festivaline yarışmacı olarak katılacak.
Dernekten verilen bilgiye göre, yarışmaya küçük çocuklar kategorisinde katılacak Çocuk Korosu dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli ülkelerinden korolarla yarışacak.
Türkiye'deki korolarla yarışacaklar
Girne Evrensel Müzik Derneği Çocuk Korosu, 17-21 Ekim tarihleri arasında Alanya’ da düzenlenecek Uluslararası Koro Festivaline yarışmacı olarak katılacak.
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