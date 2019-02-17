Türkmen sanatçıların özel sergisi Perşembe günü

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türkmen sanatçıların özel sergisine ev sahipliği yapıyor. 6 Türkmen ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 40 eserin sergileneceği resim sergisi perşembe günü açılıyor.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi fuaye alanında yer alacak serginin açılışı saat 09.00’da yapılacak.

Yağlı boya teknikleri kullanılarak hazırlanan ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak 40 eser daha sonra Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine eklenecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi, Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi’nin ardından Türkmenistan Sanatçıları Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Türkmen ressamların, tarihsel ve kültürel güzelliklerini tuvale yansıtarak oluşturduğu eserler ile Türkmen Türklerinin kültür birikimleri sergilenecek. Tuval üzerine yağlı boya çalışmaların yer alacağı sergide, ülkenin kültürel ve tarihi mirası tanıtılarak yaşatılacak.