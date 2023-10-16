TÜRKSOY kararları arasında Gazimağusa’nın kültür başkenti ilan edilmesi önerisi de bulunuyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi toplantısı kararları arasında Gazimağusa şehrinin ileriki yıllarda Kültür Başkenti ilan edilmesi önerisi de var.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, üye ülkelerin kültürle ilgili bakanların katıldığı TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin 40’ıncı dönem toplantısında, 2024 Nisan-Mayıs’ta fotoğrafçılar buluşmasının KKTC’de yapılması ve TÜRKSOY’a üye ülke fotoğrafçıların KKTC’de buluşması kararı da alındı.

Toplantıda ayrıca Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun önerisi ile Gazimağusa şehrinin ileriki yıllarda Kültür Başkenti olması yönündeki önerisinin olumlu karşılanarak ileriki toplantılarda tarihin ele alınacağı kararı alındı.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

-Ataoğlu: “Türk birliğinin gücünü birleştirmeliyiz”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan’da düzenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi toplantısının oldukça verimli ve yararlı geçtiğini, KKTC’nin sesini duyurmak için her platformda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Dünyasının son yıllarda büyük bir atılım gösterdiğini ifade eden Ataoğlu, Azerbaycan ile ilişkileri üst düzeye çıkarttıklarını, diğer Türki Cumhuriyetler ile de ilişkilerin olumlu çerçevede sürdüğünü belirtti.

Türk birliğinin gücünü birleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katkısının çok fazla olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ile görüşmesinin Türk Dünyasına verilen önemli bir mesaj olduğunu söyledi.

-Konsey kararlarından bazıları şöyle:

Türkmenistan'ın Anev kentinin ‘2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olması onaylanmıştır.

Türk Dünyasında ortak sinema yapıtlarının çoğaltılması amacıyla Türk dünyası sinema yapımlarının desteklenmesi amacıyla bir kurulun oluşturulması kararlaştırıldı.

Daimî Konsey, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Sayit Yusuf’un bu göreve atanmasını onaylamıştır.

Daimî Konsey, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Aktau şehri 2025 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmiştir.

Daimî Konsey, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlıklarının önerileri doğrultusunda 2025 yılının TÜRKSOY üyesi ülkelerde aşağıda belirtilen şahsiyetler anısına anma yılı olarak ilan edilmesini kararlaştırmıştır.

Anma Yılı İlan Edilen Şahsiyetler:

Doğumunun 100. Yılı münasebetiyle Azerbaycan’ın ünlü şairi Bahtiyar Vahapzade

Doğumunun 100. yılı münasebetiyle Kazak halk kahramanı, besteci ve orkestra şefi Nurgisa Atabayoğlu Tilendiyev

Doğumunun 125. yılı münasebetiyle Kırgız Cumhuriyeti halk sanatçısı, Besteci ve Şarkıcı Atay Ogonbaev

Doğumunun 125. yılı münasebeti ile ünlü Türk besteci Münir Nurettin Selçuk

Doğumunun 230. yılı münasebeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ünlü ozan Âşık Kenzî

Daimî Konsey, Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan TÜRKSOY Vizyonu ve TÜRKSOY Gençlik Programı’nı memnuniyetle kabul etmiştir.

Daimî Konsey, Genel Sekreterlik tarafından TÜRKSOY Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinin oluşturulması çalışmaları ve TÜRKSOY Onurlukları Şartnamesi’ni memnuniyetle karşılamıştır.

Daimi konsey Türksoy Kültür Elçisi şartnamesini onaylamış ve Aziz Sancara Türk Dünyası Kültür Elçisi olarak ilan edilmesini onaylamıştır.

Konsey 2024 yılının Nisan-Mayıs aylarında fotoğrafçılar buluşmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmasını ve Türksoy’a üye ülke fotoğrafçıların KKTC’de buluşması için karar vermiştir.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun önerisi ile Gazimağusa şehrinin ileriki yıllarda Kültür Başkenti olması yönündeki talebi de olumlu karşılanarak sonraki toplantılarda tarihin ele alınacağı kararı alındı.

Daimî Konsey, 41. Dönem Toplantısı Koordinatörlüğünün Türkmenistan Kültür Bakanlığı tarafından üstlenilmesi ve toplantının, 2024 yılı sonlarında Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev’de yapılmasını kararlaştırmıştır.

Daimî Konsey, Üye ülkelerden gelen öneriler ve Daimî Konsey üyelerinin teklifleri doğrultusunda TÜRKSOY 2024 Yılı Faaliyet Programı onaylamıştır.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023, 12:20