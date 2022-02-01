Türküler hep bir ağızdan söylendi

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) Halk Müziği Korosu’nun Solistler Konseri’nde türküseverler en güzel türkülerle hem duygulandılar hem de keyifli saatler geçirdiler.

Sağlık Üst Kurulu kararlarına uygun şekilde gerçekleşen LBO’nun 2022 yılındaki ilk konserinde Mustafa Aksaç konuk şef olarak yer alırken solistler Burcu Yılmaz, Ezgi Coşkun ve Serap Sonerler seslendirdikleri türkülerle salondaki dinleyicilerin beğenisini topladılar.Ertaş’tan Gencebay’a, Akın’dan Livaneli’ye zengin program beğeni topladı

Anadolu türkülerinden Rumeli türkülerine, Neşet Ertaş türkülerinden Orhan Gencebay'a ve Zülfü Livaneli bestelerine pekçok farklı eserin seslendirildiği gecede türküseverler Karlı Kayın Ormanı, Yiğidim Aslanım, Candan İleri, Al Ömrümü, Gesi Bağları, Vazgeç Gönlüm, Yedi Kule, Niye Çattın Kaşlarını, Sen Benimsin, Göçmen Kızı, Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını, Seviyorum Seni, Sen Benden Gittin Gideli ve Yanıyorum adlı türkülere hem eşlik ettiler hem de alkışlarıyla tempo tuttular.