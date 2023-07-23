Ülkü Alemdar’ın “Zümrüdü Anka Yolunda” kitabının tanıtımı Büyük Han’da yapıldı

Dışişleri Bakanlığı personeli Ülkü Alemdar’ın yazdığı “Zümrüdü Anka Yolunda” kitabının tanıtım ve imza günü etkinliği Lefkoşa Büyük Han’da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun himayeleri ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun eşi Birgül Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın eşi Nurgül Arıklı, akademisyenler, Dışişleri Bakanlığı ve DİMED mensupları ile diğer davetliler katıldı.

-Ertuğruloğlu

DİMED Başkanı ve GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu DİMED olarak anlamlı bir etkinliğe katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Ertuğruloğlu, Ülkü Alemdar gibi çok değerli bir üyenin yine çok değerli bir eserini Kıbrıs Türk toplumuna armağan ettiğini belirterek, kitabın gençlere ışık olacağını ifade etti.

-Alemdar

“Zümrüdü Anka Yolunda” şiir kitabının yazarı Ülkü Alemdar da kitabında insanın kendini arama, bulma ve aşma arayışındaki iç yolculuğunu ve iç dünyasını kaleme aldığını aktararak, yaşanan acı ve zorlukların da kitaptaki şiirlerde ağırlıklı hissedildiğini anlattı.

Bu acılardan birisinin 6 Şubat depremi olduğunu ifade eden Alemdar, hem Şampiyon Meleklerin kitapla birlikte anılması hem de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne kitap gelirinin bağış olarak aktarılacak olmasından duyduğu mutluluğunu dile getirdi.

Alemdar DİMED Başkanı Ertuğruloğlu’na, iş birliği için GAÜ yetkililerine, tanıtım gecesine mekânı ayırarak katkı yapan Vakıflar İdaresi’ne, müzik dinletisiyle geceye katkısından dolayı Girne Amerikan Koleji Müzik Öğretmeni İbrahim Özbaskın’a ve sunuculuğu yapan Sevil Emirzade’ye teşekkür etti.

-Günay

GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay da etkinliğe katılanlara Türk kültür yapısı ve Türk kültürünün inançlı ve dirençli yapısıyla, aşık edebiyatının Türk edebiyatındaki yeri hakkında bilgiler verdi.

Günay, özellikle Alemdar’ın şiir ve edebiyat eğitimi olmamasına rağmen enteresan biçimde koşma dörtlükleri ve nazım türlerinin kafiye şemalarını yer yer kullanabildiğine de dikkat çekti.

Günay sözlerini Şampiyon Melekleri anarak “Keşke Dede Korkut gibi birisi çıksa da bu çocuklar için bir destan yazsa, bir boy boylasa, bir soy soylasa…” şeklinde tamamladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanının eşi Sibel Tatar da kadının toplumdaki yeri ve bazı meslek kollarında öne çıkışına dikkati çektiği konuşmasında, Zümrüdü Anka Yolunda kitabı ve etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

-Erkmen

Eğitimci Öğretmen ve Tarihçi Gülçin Erkmen de Ülkü Alemdar’ın farkındalığı, duru dili ve araştırmacılığı ile akıcılığının kendisini etkilediğini söyleyerek Alemdar’a hayat boyunca bol üretkenliğin olduğu bir yaşam diledi ve şiir okuması için mikrofona davet edilmekten dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Kitaptan bazı şiirlerin okunmasının ardından imza etkinliği ve kokteyle geçildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023, 20:33