Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali’nin 28’incisi yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği ortaklığında düzenlenen Gazimağusa Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali’nin 28’incisi, 2 Mart- 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Festival, pazartesi günü 24. Mektup Yazma Yarışması ile başlayıp 3-5 Haziran tarihleri arasındaki “Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi” ile sona erecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, festivalle ilgili belediyede basın toplantısı düzenlediler.

ARTER: “2020’DEKİ EN BÜYÜK ETKİNLİKLERİMİZDEN BİRİ”

Belediye Başkanı İsmail Arter, festivalin, belediyenin 2020 yılındaki en büyük etkinliklerinden biri olduğunu belirterek, Mağusa Kültür Derneği ile birlikte 28’incisini düzenledikleri festivalde her yıl tecrübelerinin arttığını, festivalin geliştiğini ve katılımın da arttığını söyledi.

Her bir etkinliğe katılımın on binlerle ifade edildiğini söyleyen Arter, festivalin uluslararası boyut kazanmasının ve Gazimağusa’nın sınırlarını aşarak tüm ülkede ilgi çekmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

CUMAOĞULLARI

Festival programıyla ilgili bilgi veren Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, festivalin bu yıl da tüm renkleri kucaklayan eğlenceli ve yaratıcı etkinliklere yer vereceğini söyledi.

Cumaoğulları, “Festivali düzenlerken, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaratıcılıklarını desteklemeyi ve ortaya çıkarmayı amaçladık. Çocuklarımıza ve gençlerimize fırsat tanındığında ortaya koyabilecekleri büyük işleri desteklemekten onur duyuyoruz” dedi.

Festivalin bu yıl da yarışmalar, sergiler, danslar, şenlikler ve müzik etkinlikleriyle zengin bir içeriğe sahip olacağını kaydeden Cumaoğulları, festivale ülkenin dört bir yanından büyük katılım gerçekleştiğini söyledi.

Cumaoğulları, festival kapsamında Türkiye’den dünyaca ünlü 20 kişilik Tarık Sezer ve Orkestrası eşlinde gençlerin ses yarışmasında performanslarını sergileyeceklerini anlattı.

Bu yıl ilk kez Lefkoşa bölgesindeki ortaöğretim öğrencileri için Lefkoşa Türk Lisesi’nde mektup yazma yarışması düzenleyeceklerini kaydeden Cumaoğulları, festival organizasyonuna katkı koyacak olan okul, kişi, kurum ve kuruluşlara ve festival komitesine teşekkür etti.