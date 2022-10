Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Sergisi dün akşam AKM’de açıldı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi himayelerinde 2014 – 2019 yıllarında beş kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğinin toplu sergisi dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Açış konuşmasını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun yaptığı, Müzik Grubu Black Trio’nun müzik dinletisi sunduğu serginin açılışına birçok sanatçı ve sanatsever katıldı.

Verilen bilgiye göre, konuşmasında kadının olduğu her yerde sanat, her yerde üretim, her yerde estetik ve her yerde birlik beraberlik olduğunu vurgulayan Şirin Zaimağaoğlu, “Okyanusta bir damla olmanın verdiği mutlulukla, beş yıllık bir emeğin ardından oluşturulan koleksiyon sergisini Kültür Dairesi olarak sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla ve Etkileşimli Drama Derneği’nin iş birliğinde hazırlandığına dikkat çeken Zaimağaoğlu, Sanat Buluşması’nın Küratörü İpek Denizli ile Koordinatörü Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’ye teşekkür etti.

Zaimağaoğlu, Sanat Buluşması’na, farklı yıllarda onur konuğu olarak katılan ülkemizin duayen sanatçılarından Nilgün Güney, İnci Kansu, Emel Samioğlu ve İsmet Tatar’a bir sürpriz yaparak Karikatürist Mustafa Tozakı’nın hediye olarak çizdiği portrelerini sunmak üzere İpek Denizli ve Bedia Kale’yi kürsüye davet etti.

Kürsüye gelen Küratör İpek Denizli de yaptığı konuşmasında, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na inandığını vurgulayarak, çok emek vererek oluşturdukları Kadın Sanatçılar koleksiyonunun kurulacak bir Kadın Müzesi’nde kalıcı olarak sergilenmesinin bir Kadın Sanatçı ve Kültür Dairesi Müdürü olarak takipçisi olacağına güvendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kültür Dairesi himayelerinde 2014-2019 yılları arasında 5 kez düzenlenen Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların resim ve seramik eserlerinin yer aldığı sergi ziyaret edildi.

Sanatçıların Kültür Dairesi’ne bağlı Girne Halk Kütüphanesi’nde çalışarak tamamladıkları resim ve seramik eserleri arasından geniş bir seçki yapılarak oluşturulan sergide 62 eser sergileniyor. Farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelen sanatçıların, ülkemiz sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkân sağlayan sanat buluşmasına, farklı yıllarda onur konuğu olarak katılan ülkemizin duayen sanatçılarından Nilgün Güney, İnci Kansu, Emel Samioğlu ve İsmet Tatar’ın eserleri de yer alıyor.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, sergi açılışının ardından, açılışa katılamayan Emel Samioğlu’nu evinde ziyaret etti. Zaimağaoğlu, Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na onur konuğu olarak katılan ülkemizin duayen sanatçılarından Emel Samioğlu’na Karikatürist Mustafa Tozakı’nın çizdiği portresini takdim etti.

KKTC ile birlikte 26 farklı ülkeden toplam 72 sanatçının katıldığı Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın toplu sergisi 28 Ekim 2022 Cuma gününe kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunuluyor. Sergi 7-17 Kasım 2022 tarihlerinde ise Girne’ye taşınarak Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlere sunulacak.