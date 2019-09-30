“Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri” tekrar Lefkoşalılarla buluşacak

En son 2009 yılında gerçekleştirilen ve uzun bir süre ara verilen “Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri”nin yeniden başkent Lefkoşa’da yapılması ile ilgili Lefkoşa Türk Belediyesi’nde konuyla ilgili toplantı yapıldı.

“Uluslararası Lefkoşa Şiir Günleri”nin tekrardan başkent Lefkoşa’ya kazandırılması için biraraya gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Tamer Öncül başkanlığındaki Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB) heyeti şiir günlerinin 2020 yılında yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı edebiyatın önemli ve güçlü türlerinden olan şiir ile ilgili başkent Lefkoşa’da uzun yıllardır ara verilen uluslararası etkinliği tekrardan KSYB ile birlikte Lefkoşaya kazandırmayı gündeme aldıklarını belirterek her iki tarafın da 2020’de yapılması düşünülen uluslararası buluşma ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu ve çok faydalı bir görüşme yaptıklarını da sözlerine ekledi.