Üner Ulutuğ, Yücel Köseoğlu ve Kemal Tunç anıldı

Kıbrıs Türk Tiyatrosuna önemli katkılar koyan Üner Ulutuğ, Yücel Köseoğlu ve Kemal Tunç bugün mezarları başında anıldı.

Anma törenlerine vefat eden tiyatrocuların aileleri ve sevenleri yanında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür ile Devlet Tiyatroları personeli, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

İlk tören Üner Ulutuğ’un mezarı başında gerçekleşti. Üner Ulutuğ’un kızı Aysun Ulutuğ burada yaptığı konuşmada “Bir yanımız Üner Ulutuğ’un yıllardır anılmadan, hatırlanmadan geçildiği için buruk, diğer yanımız ise bu adaya koyduğu katkılardan dolayı gururlu” dedi.

Ulutuğ’un “Güzel Sanatlar Derneği”nin kuruluşunda yer alan şiirleriyle ön plana çıktığını, ardından tiyatrodaki başarısından dolayı derneğin ileri gelenleri tarafından teşvik edilerek Ankara Devlet Konservatuarı’nda eğitim aldığını söyleyen Aysun Ulutuğ, babasının “İlk Sahne”yi kurduktan sonra Kemal Coygun’un direktifiyle, yanına Kemal Tunç’u da alarak Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nu kurduğunu anlattı.

Babasının kurucusu olduğu tiyatronun müdürlüğüne getirilmemesi nedeniyle hayatını adadığı tiyatroya küskün öldüğünü ifade eden Aysun Ulutuğ, babasının BRTK’ya koyduğu katkılara da işaret etti. Ulutuğ, verdiği emeklere rağmen BRTK’nın babasının ölüm ilanını günler sonra yayınladığını söyledi. “Üner Ulutuğ savaş yıllarında ülkesini ve halkını düşünen bir vatanseverdi” diyen Aysun Ulutuğ, babasının Türk Ocağı Derneği’ni de kuranlardan olduğunu belirtti.Aysun Ulutuğ, Kıbrıs Türk halkının babasına gerekli saygıyı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

AKGÜR

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür de erken yaşta vefat eden Ulutuğ’u Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nun temel taşlarından olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’na adını altın harflerle yazdıran Üner Ulutuğ’un tüm yokluklara, eksikliklere ve sıkıntılara rağmen içindeki tiyatro sevgisinden vazgeçmediğini kaydeden Akgür, Ulutuğ’un BRT’ye verdiği hizmetlere de değindi.

“Üner Ulutuğ gibi ustalar kolay yetişmiyor” diyen Akgür, bugün anılan Yücel Köseoğlu ve Kemal Tunç’un da çok değerli isimler olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Üner Ulutuğ, Yücel Köseoğlu ve Kemal Tunç’un mezarlarına çiçek konuldu, dualar edildi.

