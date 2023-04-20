“Unorthodox World”ün geliri SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlandı

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Lefkoşa Gençlik Derneği ile Rüstem Kitabevi organizasyonuyla geçen ay açılan Kaan Tüccar’ın “Unorthodox World” adlı fotoğraf sergisinden elde edilen gelirin tamamı, SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlandı.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Kaan Tüccar’ın yapay zeka tekniği kullanarak hazırladığı siyah-beyaz çalışmalardan oluşan “Unorthodox World” (alışılmışın dışında dünya) sergisinde, 30 fotoğraf sanatseverlerle buluşmuştu.

Sergi boyunca satılan eserlerden elde edilen gelirin SOS Çocukköyü Derneği'ne takdimi için Rüstem Kitabevi’nde bir araya gelen SOS Çocukköyü Derneği yetkilileri ile sanatçı Kaan Tüccar’a, sergiye katkı koyan Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu adına Nilgün Tekyaprak, Lefkoşa Gençlik Derneği adına Mustafa Özbilgehan da eşlik etti.

Yapılan katkıyı SOS Çocukköyü Derneği adına kabul eden Bireysel Fon Geliştirme Sorumlusu Raşit Kutlu ile Uluslararası Sponsorluk Koordinatörü Nafiye Mercan, sanatçı Kaan Tüccar’a SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören çocuk ve gençler adına teşekkürlerini iletti.

Kaan Tüccar bu desteğinin yanı sıra, sergide yer alan bazı eserlerini imzalı bir şekilde SOS Dükkan’da satışı yapılmak üzere SOS Çocukköyü Derneği’ne takdim etti.