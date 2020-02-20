banner22

“Unutulmayan Türkçe Şarkılar” konseri

“Unutulmayan Türkçe Şarkılar” konseri
banner32

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın (LBO) 24 Şubat Pazartesi akşamı “Unutulmayan Türkçe Şarkılar” konseri vereceği bildirildi. 
LTB’den verilen bilgiye göre, Oskay Hoca yönetimindeki konserde Utku ile Gizem Yerebakan solist olarak yer alacak.  
Konserde “Adam”, “Alla Beni Pulla Beni”, “Aşk Her şeyi Affeder mi?”, “Ayrılmam”, “Biz Nereye”, “Bu Gece Son”, “Gözyaşlarım Anlatır”, “Hiç Bana Sordun mu?”, “İstanbul”, “Sözlerimi Geri Alamam”, “Suç Bende”, “Vazgeç Gönül”, “Yaparım Bilirsin” isimli parçalar seslendirilecek. 
Bandabuliya Sahnesinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek konsere giriş 15 TL olacak. 
Biletler konser gecesi gişeden temin edilebilecek.
Konser için www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden rezervasyon yapılabilecek.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Oğuz, Yeni Karpaz Derneği Başkanı Turgay Öykün...
Oğuz, Yeni Karpaz Derneği Başkanı Turgay Öykün...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿