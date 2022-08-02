Üreten Gençler Buluşması 9-10 Eylül’de

Gençlik Merkezi Birliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Gençler Buluşması" KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı- Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Ofisi sponsorluğunda 9-10 Eylül’de düzenlenecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre etkinlik için başvurular online olarak 20 Ağustos’a kadar https://uretengencler3.glideapp.io/ adresinden yapılabilecek.

Zanaattan sanata geniş bir yelpazeyi içeren üretimlere ve sahne performanslarına yer verilecek etkinlik, Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde iki gecede gerçekleştirilecek.

Gençlere gerek somut gerekse soyut üretimlerini sergileme, tanıtma ve toplumla paylaşma fırsatı veren proje kapsamında, gençler kurulacak stantlarda eserlerini sergileyebilecek, ürünlerinin satışını yapabilecek ve kurulacak olan sahnede performanslarını sergileme imkânı bulacaklar.

Etkinlikle ilgili detaylı bilginin 0542 852 70 00 numaralı telefondan alınabileceği bildirildi.