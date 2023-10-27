Üstel, Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali için ülkemiye gelen sanatçıları kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali için on ülkeden ve Türkiye’den ülkemize gelen sanatçıları kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde sanatçılara hitaben konuşan Başbakan Ünal Üstel, Türk dünyasının değerli şair ve yazarlarını, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde ülkemizde görmekten onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, “Bugün Anavatan Türkiye Cumhuriyeti dışında bizi tanıyan, koruyan kapısını çalacağımız başka bir ülke yoktur. Bu nedenle Türk dünyası bizler için çok önemlidir. İlerleyen süreçte Türk dünyasının sizler gibi değerli başka sanatçılarıyla da bizim sanatçılarımızı bir araya getirmek bizi mutlu edecektir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyası içerisinde yer alması adına yapılan çalışmalara bir kez daha vurgu yaparak, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’a yapılan tarihi ziyareti de anımsattı.

Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan’a yaptıkları ziyarette Yeni Azerbaycan Partisi’nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı tarihsel görüşmeyi de hatırlatarak; “Türk Dünyası içinde yavaş yavaş yerimizi alıyoruz. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de iki kez yaptığı KKTC’yi tanıyın çağrısının ardından Türk Dünyası Teşkilatı’na gözlemci üye olduk ve bu sürecin ardından yavaş yavaş ülkelerimiz arasındaki bağlar daha da güçlenmeye başladı. Bundan sonra da hem işbirliğimiz hem de bağlarımız güçlenmeye devam edecektir. ‘Üç devlet bir millet” şiarıyla, KKTC olarak dünyayla kucaklaşma vizyonumuzla, Anavatan Türkiye emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kabulde sanatçılar adına grup başkanı olarak söz alan Çukurova Edebiyatçılar Derneği başkanı Halise Tekbaş da, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin kuruluş yıldönümlerini kutlayacakları bu anlamlı günlerde ülkemizde bulunmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.