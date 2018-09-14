VAKIFLAR ARABAHMET İYİLİK EVİ’NDEKİ PASTA BÖREK KURSU TAMAMLANDI



Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde düzenlenen ve bölgede yaşayan 12 kursiyerin katıldığı yaz dönemi “Pasta-Börek Kursu” başarıyla tamamlandı.



Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kursiyerlere usta eğitmen Pınar Soykara tarafından hem Kıbrıs’a özgü tatlar, hem de uluslararası lezzetler öğretildi.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kursiyerlere, kurs süresince edindikleri bilgi ve becerileri daha ileriye taşıyabilmeleri için, kurs bitiminde Rondo seti hediye etti.



Gönüllü kurs eğitmeni Pınar Soykara, kursla ilgili yaptığı değerlendirmede, bölge halkının kendini geliştirmesi, meslek sahibi olması ve topluma yararlı işler yapması adına açılan kurslar için Başbakanlık, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Vakıflar Arabaahmet İyilik Evi yöneticilerine teşekkür etti.



Yaz boyunca çeşitli kurslar düzenleyen Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde gelecek dönemde de bölge halkına yönelik birçok kursun düzenlenmesi planlanıyor.