Vedat Kaner Vakfı’ndan LTB Başkanı Harmancı’ya ziyaret: “Sanatsal iş birliği imkanları değerlendirildi”

edat Kaner Vakfı Başkanı A. Kaan Kaner ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Kaner, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'yı makamında ziyaret etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gelecek dönemlerde hayata geçirilecek sanatsal projelerde iş birliği imkanlarının değerlendirildiği ziyarette, Vakıf Başkanı A. Kaan Kaner, Vedat Kaner Vakfı'nın çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarında faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, 1997 yılından beri insan hayatına dokunma amacıyla çalışmalarını sürdüren Vedat Kaner Vakfı’nın, sanatsal alanda atacağı yeni adımlar üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

LTB Başkanı Harmancı'ya vakfın çalışmaları hakkında bilgi verilen ziyarette, Lefkoşa Türk Belediyesi ile sanatsal projelerde nasıl iş birliği yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada Lefkoşa'nın kültürel yaşantısına “önemli bir katkı” sağlayacağı belirtilen ziyarette, her iki tarafın da gelecekteki projelerde iş birliği yapma konusundaki kararlılıklarını ifade ettikleri kaydedildi.