23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında geçtiğimiz akşam Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi sahne aldı.

Kemanda Lukas Medlam ve Matyas Andras, Viyolada Tomasz Wabnic, viyononselde Sergio Mastro ve kontrobasta Christopher Bainbridge performans sergiledi.

23. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma akşamları gerçekleştirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası Konseri ile son bulacak.