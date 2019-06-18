Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi sahne aldı

Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi sahne aldı

23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali  kapsamında geçtiğimiz akşam Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi sahne aldı. 
Kemanda Lukas Medlam ve Matyas Andras, Viyolada Tomasz Wabnic, viyononselde Sergio Mastro ve kontrobasta Christopher Bainbridge  performans sergiledi.
23. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma akşamları  gerçekleştirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası Konseri ile son bulacak. 

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