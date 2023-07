Winds of Rotary konseri Pazar günü Girne Amfitiyatro’da yapılacak

Girne Belediyesi ve Almanya’nın Georgensgmünd Belediyesi iş birliğinde hayat bulacak olan Winds of Rotary konseri hakkında Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda basın toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 150 kişilik dev kadrosu ile Kıbrıs ve Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenlerin dahil olduğu Winds of Rotary konseri, Pazar günü Girne Amfi Tiyatro’da müzik severler ile buluşacak.

-Tüm gelir bağışlanacak

SOS Çocuk Köyü ve Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği yararına yapılacak olan Winds of Rotary konseri, Girne Belediyesi, Rotary Club of Girne Cosmopolitan, Roth Kaymakamlığı destekleri, BRT ve Genç TV medya sponsorluğu ve Uptown Büyük Anadolu Girne, Nature Park Resort, Letoco Investment ltd. sponsorluğunda hayat bulacak.

Bach, Beethoven, Andrew L. Webber ve Kamran Aziz’in bestelerinin seslendirileceği Winds of Rotary ekibinde; Turgay Hilmi, Elke Völker ve Jens Lohmüller şef olarak yer alacak. Gözlem Özdeğirmenci, Eser Öktem, Zübeyde Yıldız ve Nice Kabeya’nın solistliği üstleneceği konserde, Kıbrıs Sanat’ın müzisyenleri, LGV Nürnberg Konser Korosu ve Vox Africa Korosu da olacak.

Konser biletleri, www.kibrisbiletcim.com adresinden online olarak veya Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Beylerbeyi Muhtarlığı, Ozanköy Muhtarlığı, Doğanköy Muhtarlığı, Zeytinlik Muhtarlığı, Karaoğlanoğlu Muhtarlığı ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mağusa Belediyesi’nden temin edilebilecek. Bilet fiyatı 300 TL.

-Şenkul

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konuşmasında, projeye hayat veren tüm müzisyenlere teşekkür ederek, projede kendisini en çok heyecanlandıran konunun, müzik ekibinin çok kültürlü yapısının, Girne kentinin çok kültürlü yapısı ile olan benzerliği olduğunu kaydetti.

Turgay Hilmi’nin, ülkede uzun yıllardan beri hayata geçirdiği projelerin önemine vurgu yapan Şenkul, yine benzer bir projenin Girne’de yapılmak istenmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Şu anda en önemli konunun böylesi bir ekip ve emeğin hak ettiği şekilde ilgi görmesi olduğunu belirten Şenkul, bu anlamda halkın katılımının, emeklerin karşılığını verecek düzeyde olmasını diledi.

-Hilmi

Konserin yapımcısı ve orkestra şefi Turgay Hilmi de, orkestra ve koroların, konsere çok büyük emek harcayarak, aylar süren çalışma sonucunda hazırlandığını ifade etti.

Pazar günü sahneye koyulacak konseri canlı olarak dünya ile paylaşacak olan basın sponsorları BRT ve Genç TV’ye de teşekkürlerini sunan Hilmi, bu sayede tüm dünyanın konseri izleme imkanı bulacağını kaydetti.

Yaklaşık 150 bin Euro gibi bir bedel ve büyük uğraşlarla hazırlanan konserin hiçbir devlet katkısı alınmadan tamamen kendi imkanları ile yapıldığını ifade eden Hilmi, çok kültürlü ve çok sesli konsere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Hilmi, aynı zamanda kendisinin de son konseri olan Winds of Rotary Konserine yüksek bir katılım olması temenni etti.

-Özdeğirmenci

Solist Gözlem Özdeğirmenci de, projenin, heyecan verici bir proje olduğunu belirterek, sanatsal projelerin ülkede gerçekleştirilmesi için çok ciddi mücadeleler verildiğini ve bunun oldukça üzücü bir durum olduğunu kaydetti.

Özdeğirmenci, Girne Belediyesi’nin, klasik müziğe gösterdiği değerin kendileri için oldukça kıymetli olduğunu ifade etti.