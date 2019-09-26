XXII. TÜRKSOY Opera Günleri Konseri ayakta alkışlandı

XXII. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğinin KKTC konseri, Kültür Dairesi koordinasyonuyla halka açık ve ücretsiz olarak Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Opera Günleri etkinliğini, Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsein Kaseinov, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat ile protokol davetlileri ve sanatsever izledi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın işbirliğinde, 1994 yılından beri düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri konseri ayakta alkışlandı.

KKTC’yi temsilen Opera Sanatçısı Erek Kızılörs’ün sahne aldığı konserde, KKTC’nin yanı sıra, Kazakistan’dan Soprano Aygul Niyazova ile Tenor Nurjan Bajekenov, Kırgızistan’dan Tenor Tilek Naymanbayev, Türkiye’den Bariton Faik Mansuroğlu, Başkurdistan’dan (R.F.) Bas Artur Kaipkulov, Tıva’dan (R.F.) Soprano Damırak Monguş, Saha-Yakut’tan (R.F.) Mezzo Soprano Ekaterina Koryakina, Rusya Federasyonu’ndan Soprano Emine Djevdetova ve Kuzey Makedonya’dan da Tenor Gjorgji Cuckovski olmak üzere TÜRKSOY’a üye ve gözlemci ülkelerden gelen 9 solist sanatçı da yer aldı.

Konserde dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler sunan opera sanatçılarına, Kazakistan’dan Amina Taykenova, Kırgızistan’da Yulia Babich ve Türkiye’den Hande Uçar isimli piyanistler eşlik etti.

22. TÜRKSOY Opera Günleri etkinliği, 28 Eylül 2019 tarihinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde, T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek İstanbul konseri ile tamamlanacak