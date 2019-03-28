Yağmur ihtimali nedeni ile 21 Nisan’a ertelendi

İskele Belediyesinin, Kültür Sanat Festivali çerçevesinde Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliği, yağmur ihtimali nedeniyle 21 Nisan’a ertelendi.



İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporu doğrultusunda, Pazar günü sağanak yağmur beklentisi nedeniyle 21 Nisan Pazar günü saat 10.00’a ertelendi.



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, etkinliğe ülke genelinden binlerce insanın büyük ilgi gösterdiğini belirterek, “7’den 77’ye çok sayıda insanımızın o gün mağdur olmasını istemediğimiz için etkinliğimizi erteledik” dedi.