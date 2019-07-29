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Yarışma, 31 Temmuz Çarşamba

Yarışma, 31 Temmuz Çarşamba

Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde ve Günkut Ajans Prodüksiyonunda, tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne kalacak Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Güzellik Yarışması 31 Temmuz Çarşamba gecesi gerçekleşecek.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarışma The Arkın ColonyHotel’de saat 21.00’de yapılacak.

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