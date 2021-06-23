“Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri” başlıyor

Girne Belediyesi’nin “Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri” plaj oyunlarıyla başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, plaj oyunları, 1 Temmuz Perşembe günü Kervansaray’da başlayacak.

Temmuz- Ağustos ayları içerisinde 6-15 yaş arası çocuklar için 15 farklı etkinliğin gerçekleştirileceği atölye çalışmalarına, bu yıl pandemi nedeniyle ön kayıt alınarak katılım kabul edilecek.

Çocuk Atölyeleri çerçevesinde, “Plaj Oyunları, Plajda Resim Atölyesi, Piknik, Çocuk Yogası, Takı Atölyesi, Dans Atölyesi, Okçuluk, Yelken Atölyesi, Mandala Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi, Seramik Atölyesi, Saksı boyama ve çiçek ekimi etkinliği, Sokak Basketbolu, Çadır Kampı” etkinlikleri düzenlenecek.

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklere, kayıt olmak ve bilgi almak için Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’ne 0539 112 63 63 ve 0392 815 15 10 numaralı telefondan kayıt yapılabilecek.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, mutlu bir çocukluk dönemi geçirmeleri için çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasının önemine işaret ederek, her yıl düzenlenen çocuk atölyelerinin bu yıl da sanattan spora birçok etkinlikle gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kadıoğlu, çocuklara, çevre bilincini artıran, paylaşmayı öğreten hem eğlenceli hem de eğitici aktiviteler düzenlediklerini belirterek, pandemi koşulları nedeniyle yoğunluk yaşanmaması adına her bir atölye çalışması için ön kayıt yapılması çağrısında bulundu.

Kadıoğlu, etkinliğe katılan çocukların da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, insanı, doğayı, hayvanları seven, çevresine duyarlı çocuklar yetiştirmenin önemine işaret ederek, “Gelecek nesillerimiz çocuk ve gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması, sosyal, aktif ve başarılı olmaları bizim için çok önemlidir. Çocuklarımızın sanat ve sporla ilgilenmelerini her zaman destekliyoruz” dedi.

Güngördü, tüm aileleri, çocuklarını açık havada ve yaşıtlarıyla olabileceği bu etkinliklere katılmaları için teşvik etmesinin önemine işaret ederek, “Kentte, çoğunluğu belediyeye ait tesislerde, açık havada ve doğayla iç içe gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocuklar, yaşadığı çevreyi, tanıma imkanı da bulacaklar. Yaşadığı çevreyi seven, sahip çıkan, kentini, ülkesini de sever insanı, hayvanı da sever ve sahip çıkar” ifadelerini kullandı.