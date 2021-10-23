Yeni oyun “Biedermann ile Kundakçılar” ile, uzun bir aradan sonra seyircisiyle buluştu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, dün akşam prömiyerini yaptığı yeni oyunu “Biedermann ile Kundakçılar” ile, uzun bir aradan sonra seyircisiyle buluştu.

LTB Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, MaxFrisch’in yazdığı, Hasan Kuruyazıcı’nın çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği oyunun prömiyerine tiyatroseverlerin yanı sıra oyunun sahnelenmesine katkı koyan sponsorlar, Devpa Süpermarket ve Eziç Restaurant yetkilileri de katıldı.

Oyun sonrasında Sanat Yönetmeni Cem Aykut oyunun yönetmeni Nehir Demirel'e çiçek takdim ederken, Devpa Süpermarket ve Eziç Restaurant yetkililerine de katkılarından dolayı teşekkür ederek anı plaketi verdi.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen oturma şekliyle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenen oyun, faşizmin ve kapitalizmin yangınına körükle giden aymaz Biedermannların öyküsünü sahneye aktarıyor.



Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2021, 15:57

MADDİYATÇI, BENCİL, ŞİDDETE DUYARSIZ BİEDERMANNLARIN AYMAZLIĞIMaddiyat ve onun getirdiği konforu bencilce en üst düzeyde tutan bir zihniyete sahip olan ve elindekini kaybetme korkusuyla her şeyi görmezden gelerek, artmakta olan tehlikeye ve şiddete duyarsızlaşan Biedermannların aymazlığını ele alan tek perdelik komedi oyun, 22 Ekim Cuma akşamından itibaren her Çarşamba ve Cuma akşamları saat 20.00'da LBT Salonu’nda sahnelenecek.Oyunu izlemek isteyen aşılı ya da aşısız tüm seyircilerden 72 saatlik PCR/Antijen testi talep ediliyor.Oyunun biletleri www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebiliyor ve detaylı bilgi için 2278782 numaralı telefon aranabiliyor.