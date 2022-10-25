Yeni Renkler Grubu’nun 2’nci karma resim sergisi açıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve çeşitli kuruluşların destekleri ile Ozan Özgenler atölyesi öğrencilerinin oluşturduğu “Yeni Renkler Grubu” 2’nci karma resim sergisi açıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda LTB Asbaşkanı Akın Aktunç’un katılımıyla yapılan sergi açılışına, resim yapmaya tutkulu çocuklar ve gençlerle birlikte aileleri de katıldı.

Resim Öğretmeni Ozan Özgenler, burada yaptığı konuşmada, “Hayatta her zaman çok güzel mucizelerin olduğuna inandığını” ifade ederek, emeği geçen öğrencileri onurlandırdıkları bu etkinliğe katkı koyan tüm ailelere de teşekkür etti.

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ise konuşmasında, çocukların sanat ve sporla uğraş vermesinin önemine değinerek, “en büyük alkışı hak edenlerin çocuklara bu değerleri veren öğretmenler” olduğunu belirtti ve Özgenler’i tebrik etti.

Sergiye katkıları nedeniyle LTB Başkanı Mehmet Harmancı için hazırlanan plaket, Harmancı’nın yurt dışında olması nedeni ile Aktunç’a takdim edildi.

Sergide eserleri yer alan Ali Tunçbilek, Alpay Kortaş, Ateş Noburdalı, Beren Erzurumlu, Burak Taşkapılı, Doruk Vahdettin, Deniz Yılmaz, Ediz Elgin, Leo Cemali Temizyürek, Lara Lily Temizyürek, Naim Güler, Niyazi Güler, Nilgün Ayza Sergil, Nur Tunçalp, Salih Tunçbilek ve Şengül Feride Sergil’e Ozan Özgenler tarafından özel olarak hazırlanan anı plaketi de takdim edildi.

Etkinlik, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın müzik dinletisi ve aileler ile sanatseverlerin sergilenen eserleri incelemesi ile tamamlandı.

Sergi, çarşamba gününe kadar izlenebilecek.