Yeniboğaziçi Belediyesi "Kitap ve İnsan" konulu söyleşi düzenliyor.

Kütüphane Haftası nedeniyle perşembe akşamı saat 19.00'da Yeniboğaziçi Belediyesi Cittaslow Kültür Salonu'nda yer alacak etkinliğe, ülke edebiyatçılarından İsmail Bozkurt, Bedia Balses, Dervişe G. Kutlu ve Dr. Arif Albayrak konuşmacı olarak katılacak.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi bölgesinden çıkıp da adını Kıbrıs'a duyuran, kitaplarıyla ülkeye hizmetler veren sanatçılarla gerçekleştirilecek söyleşiye tüm halkı ve kitapseverleri davet etti.