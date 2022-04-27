17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın sunacağı “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri ile devam edecek.

Bellapais Manastırı’nda yarın saat 20.00' de yer alacak “Yeşilçam Film Müzikleri” konserinde, Oskay Hoca yönetimindeki LBO, Cahit Kutrafalı ve Hüseyin Kırmızı’nın orkestra için düzenlemelerini yaptıkları sevilen Yeşilçam film müziklerinden örnekler sunacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 16 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı işbirliğinde, Telsim Ana Sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm'in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival çerçevesinde düzenlenecek diğer konserler şöyle:

28 Nisan LBO Konseri Yeşilçam Film Müzikleri" 30 Nisan Tenor Aykut Yilmaz "Gracias A La Vida Napoliten Şarkılar / Senay Yılmaz, piyano

7 Mayıs Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava Konseri

8 Mayıs İzmir Klarnet Dörtlüsü

9 Mayıs Expromte Trio & Bariton Evren Karagöz Konseri

10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov "llkbaharda Tango Caz Flüt - Piyano Konseri

11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali

13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca

Konser biletleri (80 TL): Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve konser girişinden, online bilet ise biletfest.com dan temin edilebilecek.