İsmail Haykır’ın, “Yıldız Albümleri Fotoğraf Koleksiyonu” konulu sunum ve söyleşisi yarın düzenlenecek.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenecek söyleşi, saat 19.00’da dernek binasında gerçekleştirilecek.

Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 911 albüm ve 36 bin 585 fotoğraftan oluşuyor.

FODER’den yapılan açıklamada, “Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu 19.yüzyıla ait dünyanın en büyük en eski ve koleksiyonlarından biri ilk olma özelliği taşıyor. Koleksiyon dünyanın görsel hafızası arşivlerinden biri olarak sadece ülkemiz değil dünya için önemli bir kültür mirasıdır. Osmanlı imparatorluğu topraklarında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde çekildiği dönemin rejimlerini sosyal ve siyasal yapılarını belgeleyen adeta son tanıklardır.” ifadeleri kullanıldı.