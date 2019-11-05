Yıltan Taşçı Akademi 9. Fotoğraf Sergisi açıldı

Yıltan Taşçı Akademi 9. Fotoğraf Sergisi “Bağımlı Olma Özgür Ol” dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) ziyarete açıldı.

Açılışına Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı milletvekilleri ve sanatseverlerin katıldığı sergide, 21 fotoğrafçının 67 fotoğrafı yer alıyor. Sergi 9 Kasım’a kadar izlenebilecek.

TAŞÇI

Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı açılışta yaptığı konuşmada, “Bağımlı Olma Özgür Ol” sergisinin 6 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, fotoğrafların çoğunun haliyle kurgu olduğunu çünkü bağımlılık konusunda anı yakalamanın zor olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığındaki artışın kendilerini farkındalık yaratmanın önemine teşvik ettiğini ifade eden Taşçı, sergilenen fotoğrafların amaçlanan mesajı verebildiği inancını belirtti.

Taşçı, kullanım yaşının gittikçe düştüğü çağımızda yetkililere ve okullara çağrı yaparak, öğrencilerin bu sergiyi izlemesinin sağlanmasını istedi.

Bu sergide yer alan fotoğrafların en azından bir kısmının bir kitapçıkta toplanmasını ve adadaki okullara ulaştırılmasını da öneren Taşçı, “sergi kapanacak uçup gidecek, bu nedenle öğrencilere ulaştırılması çok önemli” dedi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, Yıltan Taşçı Akademiden gelen teklifin kendilerini çok heyecanlandırdığını, kendilerinin göreve geldikleri günden itibaren bu yolda birlikte mücadele etme konusunda sürekli çağrı yaptıklarını söyledi.

Komisyonun farkındalık ve bilinç arttırma noktasında çok ciddi adımlar attığını vurgulayan Karaokçu, önceden farklı kurumlarla yaptıkları işbirliklerine örnekler vererek “Bağımlı Olma Özgür Ol” sergisine katkı koyan herkese teşekkür etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk halkının son yıllarda trafik kazalarından ve uyuşturucudan çok şey kaybettiğini vurgulayarak, bugün cenazelerine katıldığı Yılmaz Ailesine de yeniden başsağlığı diledi.

“Bağımlı Olma Özgür Ol” sergisinin açılışına katılmaktan ve bu kadar önemli bir olayın parçası olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Tatar, bu kadar önemli bir konuda hassasiyetlerin anlatılarak farkındalık yaratılması gerektiğini, Taşçı’nın kitapçık önerisinin de çok yerinde olduğunu kaydetti.

Tatar, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu da, hiç yorulmadan çalıştıkları ve başbakanlık olarak duyarlılıklarını ortaya koydukları için tebrik ederek, “bu illetten çoluk çocuğumuzun uzaklaştırılması için ortaya koyduğunuz çalışmaların devamını diliyorum” dedi.

Sergiye katkı koyanlara teşekkür eden Tatar, bu fotoğrafların olabildiğince çok kişiye ulaştırılmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Yıltan Taşçıya teşekkür plaketi ve katkı koyan fotoğrafçılara da teşekkür belgesi takdim edildi.