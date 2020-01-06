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Yıltan Taşçı Akademi'den fotoğraf gezisi

Yıltan Taşçı Akademi'den fotoğraf gezisi
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Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, “Adım Adım Kıbrıs ” projesi kapsamında, üçüncü gezilerini geçen pazar günü Mora, Aya ve Luricina’ya yaptı.

Kıbrıs’a sevdalı 30 fotoğraf tutkununun katıldığı fotoğraf gezisinde, Kıbrıs’ın geleneksel kültürünü yansıtan fotoğraflar çekildi.

Verilen bilgiye göre Prime 4 fotoğraf grubundan Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız ve Mustafa Müezzinoğlu da konuk fotoğrafçılar olarak geziye katıldı.

Yıltan Taşçı Akademi Fotoğraf Gezginleri, iki yıl sürecek “ Adım Adım Kıbrıs ” projesini tamamladıktan sonra, fotoğraf sergisi açacak ve sergideki fotoğrafları kitaplaştıracak.

Veysi Canateş’in organizasyonunda her ay gerçekleşen gezilerin dördüncüsü, 23 Şubat Pazar günü Trodos köylerine yapılacak.

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