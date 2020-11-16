Yıltan Taşçı'nın 11. fotoğraf sergisi

Yıltan Taşçı Akademi'nin 20 kursiyerinin 40 fotoğraftan oluşan 11. fotoğraf sergisi " Deklanşörümüze takılanlar" yarın saat 19.00’da Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sergi Salonu’nda açılıyor.

Yıltan Taşçı Akademi temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kurslarına katılan Ahmet Kelebek, Ahmet Uçar, Ayşegül Erem, Buse Tosun, Durmuş Bıyıklı, Gökhan Kuzu, Haldun Pakarı, Hüseyin Billur, Hüseyin Saygıneren, İsmail Bozat, Melek Gazi, Mine Kurtel, Neriman Karapaşa, Nermin Tüccaroğlu, Niyazi Nizam, Papatya Solyalı, Serkan Ersev, Şaziye Kurt, Şifa Doğan ve Ümit Gürtekin’in fotoğraflarından oluşan sergi, 22 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin sanat severlerin izlenimine açılmasında Covid 19’a karşı koruma önlemlerine özen gösterilecek.