Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla “yürümek güzeldir” isimli resim kampanyası başlattı.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek tarafından düzenlenen resim kampanyasında, diyabete ve yürüyüşün önemine dikkat çekmek amaçlanıyor.

Açıklamada, devletin yüksek kademelerinde bulunan kişilerle, tanınmış simaların ve tüm kesimlerin desteğini almak amacıyla “yürümek” sözcüğünü anlatan resimler çizmeleri isteneceği belirtildi.

Dernek, bu resimlerin daha sonra sergileneceğini, bir katalogda toplanarak, içinde resmi olan katılımcılara hediye edileceğini duyurdu.

BESLENME BOZUKLUĞU VE HAREKETSİZ YAŞAM

Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, diyabetin oluşmasında birçok faktörün etkili olduğunu aktardı.

Açıklamasında bu faktörlere de yer veren Arca, “bunların başında beslenme bozukluğu ve hareketsiz yaşam gelmektedir. Bu durum önce metabolizmayı bozar, giderek tansiyon, kan yağları yüksekliği, şişmanlık ve diyabet gibi hastalıklar gelişir. Diyabet, yeni doğan bebekten yaşı 70-80’lere dayanmış kişilere kadar herkeste görülebilir ve bir kez geldi mi onunla ömür boyu yaşamak durumunda kalırız” ifadelerini kullandı.

“KUZEY KIBRIS’TA 3 KİŞİDEN BİRİ DİYABETLİ VEYA ADAYIDIR”

“Kuzey Kıbrıs’ta her üç kişiden biri ya diyabetlidir ya da yakında diyabete adaydır” diyen Arca şöyle devam etti:

“Ailesinde diyabetli olmayan kişiler parmakla gösterebilecek kadar azdır. Ne yazık ki diyabetlilerin %55’i diyabetli olduğunu bilmeden yaşamakta ve bu kişiler ancak bir komplikasyon geliştiğinde tanı alabilmektedir. Komplikasyonlar; kontrolsüz yüksek kan şekerinin damarlarda yaptığı ciddi hasarlar nedeniyle oluşmaktadır. Doğru beslenme ve hareketli yaşam sağlıklı olmanın olmazsa olmazıdır. Günümüz şartlarında beslenme ile alınan enerjiyle hareketli yaşamla harcanan enerji arasında denge kurmak, pek kolay değildir. Yediklerimiz genellikle bol enerjili gıdalar olurken, hareketsiz sosyal ve çalışma yaşamı, alma /harcama dengesini kurmayı zorlaştırıyor. Ev ya da iş ortamında ne kadar hareketli olursak olalım pek yeterli olmuyor. Yürümek, egzersiz yapmak bu noktada çok önemlidir”

“YÜRÜMEK’ TEMALI RESİM ÇİZİLİP BOYANACAK”

Diyabet Derneği Başkanı Arca, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde bahse konu nedenleri de dikkate alarak toplumun tüm kesimlerinin bu konuya dikkatini çekmek amacıyla kampanyayı başlattıklarını duyurdu.