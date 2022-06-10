Zaimağaoğlu ve Özyıldız, “Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni”nde KKTC’yi temsil ediyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü şair Şirin Zaimağaoğlu ile Kültür Merkezi Yönetmeni yazar Ceyhan Özyıldız, İstanbul’da yapılan “Türkçenin 14. Uluslararası Şiir Şöleni”nde KKTC’yi temsil ediyor.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlik, vefatının 60’ıncı yılı nedeniyle Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf ediliyor.

Şölen, “Yaygın bir coğrafyada farklı lehçelerde zengin bir şiir varlığı ortaya koyan Türk dilli topluluklarının, ortak bir dil ve edebiyat zemini oluşturmalarına hizmet etmek, edebiyat ve kültür adamları arasında mevcut diyaloğu daha da geliştirmek” amacıyla düzenlendi.

İlki 1992 yılında düzenlenen ve bu yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen şölen 9-11 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moldovya, Özbekistan, Romanya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tataristan, Türkmenistan, Yunanistan’dan katılan şair ve yazarların şiirler okuyacağı şölende, Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaimağaoğlu ile Kültür Merkezi Yönetmeni Yazar Ceyhan Özyıldız da KKTC’yi temsilen şiir okuyacak.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin, dünyanın dört bir yanından şairlerin katılımı ile 2 yılda bir farklı ülkede düzenlediği Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenleri, Türk dünyasının en büyük edebi organizasyonu olarak kabul ediliyor.