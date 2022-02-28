Zalihe Bundak belgeselinin gösterimi yapıldı

Kadın Öyküleri Derneği’nin (KÖDER), hayata değer katan kadınlarımızın yer aldığı belgesel projesinde, Baf sakinlerinden çocuklarını yokluk içinde büyük fedakârlıklarla yetiştiren Zalihe Bundak’ın hayatını konu alan belgesel, izleyiciyle buluştu. Belgeselin çekimleri, Ramadan Cemil ailesinin sponsorluğunda yapıldı.

Belgeselin gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, dernek üyeleri ve Zalihe Bundak’ın ailesi katıldı.

EKİNGEN “AMACIMIZ KÖPRÜ KURMAK”

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, KÖDER’in hayatımıza değer katan Kıbrıs Türk kadınlarının öykülerini araştırmak ve iz bırakan değerlerimizi ölümsüzleştirerek geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmak ve gençlere tanıtmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Ekingen, derneğin yürütmekte olduğu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TATAR “KADINLARIN BAŞARILARI İLE GURUR DUYUYORUZ”

Girne Üniversitesi’nde yer alan belgesel gösterimi öncesi konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Ramadan Cemil ailesinin katkılarıyla KÖDER’in derlediği belgesel dizisi kapsamında Havva Ramadan Cemil ve Perihan Aziz gibi isimlere yer verdiklerini, bu başarılı çalışmalar arasında şimdi de Zalihe Bundak için hazırlanan belgeselden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçilen değerli ve örnek kadınların, toplumun geçmişinde iz bırakan ve öncülük edebilen isimler olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu adada verilen siyasi ve toplumsal mücadelede kadınların başarıları ile gurur duyduğunu dile getirdi. Televizyondan okuma yazmayı öğrenen Zalihe Bundak’ın 6 evlat yetiştiren örnek bir anne olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, merhumeye Allah’tan rahmet diledi.