Zembil Sanatının Geleneksel Dokunuşları sergisi açıldı

“Zembil Sanatına Geleneksel Dokunuşlar Sergisi” Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde açıldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi, Lefke Belediyesi, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen sergide, el emeği göz nuru ürünler geleneksel Türk süsleme sanatlarından Ebru ve Tokat baskı teknikleri ile buluşturularak geleneksel yapısı da korunarak modernize edildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergi öncesinde Geleneksel Zembil Sanatının İhyası Projesi kapsamında hazırlanan belgesel de gösterildi.

-Tatar: “Farklı ülkelerde de Kıbrıs’ta yapılan anlamlı çalışmaları duyurmak, bizim için büyük bir zenginliktir”

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen “Zembil Sanatının Geleneksel Dokunuşları” isimli sergi ve belgesel gösterim etkinliğindeki konuşmasında böyle güzel faaliyetlerin hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, farklı ülkelerde de Kıbrıs’ta yapılan bu anlamlı çalışmaları duyurmanın, bizim için büyük bir zenginlik olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkı olarak örf, adet, gelenek ve kültürümüzün yaşatılması için yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni etti.

-Proje

Yunus Emre Enstitüsü açıklamasına göre, Geleneksel Zembil Sanatının İhyası Projesi ile genellikle hasırdan üretilmiş olan ve günümüzde alışverişlerde poşet ya da çanta yerine kullanılan ve “zembil” adı verilen sepet örücülüğü yeni bir form ve anlayış kazandı ve böylece geleneksel ile modern sanat arasında bağ kuruldu.

Projenin amacının “Kıbrıs’a özgü zembil sanatını unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olmaktan çıkarmak ve geçmişten devralınan köklü mirası geleceğe aktarmak” olduğu belirtilen açıklamaya göre, hurma dallarının kurutularak örülmesi sureti ile çanta, sepet, cüzdan, yelpaze gibi ürünlerin yapımının eğitmenliğini sanatçı Esin Sevgin ve Vijdan Karagözlü üstlendi. 3 ay gibi kısa bir sürede zembil yapımını öğrenen kadınların ürettikleri eserler sergiyi gezen katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Sergi, sertifika takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından tamamlandı.