8’inci Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması ve jürisi, yarın tanıtılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde, Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 8’nci Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nın jüri tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, yarın saat 11.00’de Girne Grand Pasha Otel’de yapılacak.

Bu yıl 61 ülkeden 458 çizerin 1028 eserle katıldığı yarışmanın jürisinde, İsrail’den Boris Erenburg, Kosova’dan Gani Sunduri, Sırbistan’dan Jugoslav Vlahovic, Türkiye’den İsmail Kar ve Serpil Kar, Kuzey Kıbrıs’tan Nidai Güngördü (Onursal Başkan), Hüseyin Çakmak, Derman Atik, Serhan Gazioğlu, Devran Öztunç ve Musa Kayra yer alıyor.

Yarışmanın jüri üyeleri, 12 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de Ramadan Cemil Meydanı’nda canlı çizim yapacak.