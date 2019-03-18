“Zurnanın Son Deliği” isimli komedi oyunuyla perdelerini açıyor

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu, “Zurnanın Son Deliği” isimli komedi oyunuyla 25 Mart Pazartesi akşamı perdelerini açıyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlke Susuzlu’nun yazıp yönettiği oyun saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

Oyun 28 Mart, 8-10-15 Nisan tarihlerinde saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye devam edecek.

Açıklamada, “bir komedi oyunu olan Zurnanın Son Deliği, günümüzün sosyal medya bağımlılığını konu ederek, ağlanacak hallerimizi toplumsal içerikli mesajlarla irdeleyecek ve her sahnesinde izleyenleri kendileriyle yüzleştirecek” denildi.

Oyun için rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenler 0548 8166040 numaralı telefonu arayabilir.