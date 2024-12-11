Kültürel Miras Teknik Komitesi, tarihi Kalavason Köyü Camisi’ndeki koruma çalışmasını tamamladı.



Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’dan alınan bilgiye göre, komitenin çalışma yürüttüğü Larnaka bölgesinde bulunan Kalavason Köy camisindeki koruma çalışması tamamlandı.

Tuncay, çalışmanın tamamlanması vesilesiyle, Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları ve Komite mensupları, Avrupa Komisyonu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Ofisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ve Kalavason kökenli Kıbrıslı Türklerin katılımıyla camiye ziyaret gerçekleştirildiğini bildirdi.

Etkinlik sırasında katılımcılara eserlerin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında teknik bilgi verildi.

Tuncay, koruma çalışmaları çerçevesinde caminin yapısal bütünlüğünü korurken mimari ve tarihi önemini muhafaza etmeyi amaçlayan kapsamlı müdahaleler, alan temizliği, bitki örtüsünün kaldırılması, duvarların sıvanması, çatının, ahşap kapıların, pencerelerin ve minarenin kapsamlı onarımlarının yapıldığını belirtti. Tuncay, özellikle caminin detaylı taş işçiliği ve mimari özelliklerinin korunmasına büyük özen gösterildiğini kaydetti.

Tuncay, camideki koruma çalışmasının, Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne sağladığı finansal katkıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.