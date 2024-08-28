“Deniz Kaplumbağaları ve Kum Zambaklarını yaşatmak” amacıyla bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilecek olan "Kumdan Yaşama" etkinliği, 1 Eylül Pazar günü Akdeniz köyü kumsalında yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turizm Federasyonu, Biyologlar Derneği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Doğa Sporları Derneği,, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, SPOT ve Akdeniz Caretta Beach Restoran tarafından desteklenen etkinlik çerçevesinde, “KKTC'de en fazla Akdeniz köyünde bulunan kum zambaklarının tanıtılması, korunması ve deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkışının gözlemlenerek farkındalık yaratılması” hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Eko Agro Turizm Federasyonu açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Akdeniz köyü barındırdığı arkeolojik zenginlik, deniz kaplumbağalarının yumurtlama ve üreme alanı olan özel sahili, kum zambakları, çok sayıda flora türüne ev sahipliği yapan yürüyüş yolları ve yaşatılan Kıbrıs kültürü ile çok özel konuma sahip bir köy. Etkinlik kapsamında Kum Zambakları (Pancratium maritimum) ve Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia mydas) sunumları, kum zambaklarnın fotoğrafçılar eşliğinde görüntülenmesi, Kral mezarlarına gezi, çocuklar için aktiviteler, uçurtma etkinlikleri, hatıra fotoğrafları, sergiler ve saat 19:00’da yavru deniz kaplumbağalarının denize bırakılması aktiviteleri gerçekleştirilecektir.”