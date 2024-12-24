Kumsal şehitleri Barbarlık Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi'nin bahçesindeki anıtın önünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakan ve milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri ile okul ve diğer kuruluşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayıp, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndan Melin Aytaş'ın “Şehitlerimize ağıt” isimli şiiri okuduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Piyade Üst Teğmen Emren Yılmaz yaptı. Yılmaz, 61 yıl önce bugün, iki halkın ortak ve eşit olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmak ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek amacıyla yapılan Rum saldırılarında yaşamını yitiren şehitleri andıklarını söyledi. Saldırıların yaşandığı günü “Kara bir gün” olarak niteleyen Yılmaz, vatan uğruna şehit olanları saygıyla andı.

Tarihe “soykırım belgesi” olarak geçen Akritas Planı ve sonrasında yaşanan acılar ile Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırıma işaret eden Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının, uğradığı saldırılar soykırımlar ve toplu mezarlara karşı örnek bir direniş mücadele ortaya koyduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin müdahalesiyle bugünkü bağımsızlığını kazandığını kaydetti

Geçmişi unutmadan geleceğe adım atmanın önemine işaret eden Yılmaz, şehitlere "Rahat uyuyun, geçmişi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Atalardan miras vatanı her zaman koruyacağız. Ne vatandan, ne devletten, ne de bayraktan asla vazgeçmeyeceğiz” diye seslendi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, İlhan ailesini saygıyla andı. Tatar, “Ne unuttuk, ne de unutacağız. Ne de unutturacağız” dedi.

Kıbrıs Türk halkına yönelik Akritas planı ile soykırım girişimini asla unutmayacaklarını ifade eden Tatar, “Geçmişi unutmadan geleceği emin ellere taşımak ve daha güvenli bir gelecek için geçmişte neler yaşandığını gençlerimize ve çocuklarımıza anlatacağız. Bu bizim görevimizdir” şeklinde devam etti.

Elazığ’a gittiğini ve İlhan ailesinin kabrine KKTC’den toprak götürdüğünü anımsatan Tatar, minnet duygularını ve burada yaşananları asla unutmadıklarını söyledi.

“Bugün bağımsız bir Türk devletinin sahibiysek, bu şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” diyen Tatar, “Şehitlerimiz her zaman yüreğimizde, en müstesna yerinde olacak. Geleceği inşa ederken bağımsız KKTC mutlaka bir anlaşmanın parçası olacak, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı da kırmızı çizgimizdir. Bunu şehitlerimiz huzurunda haykırıyorum” şeklinde devam etti.

Bazı çevreler tarafından dile getirilen federasyon görüşmelerinin belirsizlik ve halkı aynı tehlikeye sürükleyebilecek bir adım olduğunu ifade eden Tatar, "Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın dediği gibi, biz sağlam anlaşma istiyoruz. Bu da devlet ve egemenlik temelinde olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne’de ülkeye kazandırılan “24 Aralık 1963 Girne Askeri Hastanesi” için de teşekkür etti.

Tatar, bu yaşananları unutmadan geleceğe emin adımlarla, milli değerlere sahip çıkarak, çocuklara güzel bir gelecek bırakacaklarını belirterek, “Hep birlikte devlete de sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

-Açman



Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına konuşan İbrahim Açman da, Barbarlık Müzesi olarak adlandırılan evde 61 yıl önce yaşanan barbarlığı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Bu evde tarihe geçen insanlık dışı bir katliam yaşandığını ifade eden Açman, Binbaşı İlhan ailesine yönelik saldırıların en acımasız saldırı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

O gece evde yaşananları ayrıntılı bir şekilde anlatan Açman, geçmişi unutmayacaklarını kaydederek, şehitleri saygıyla andı.