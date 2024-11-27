TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda ziyareti dolayısıyla Ankara'da bulunan eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile bir araya geldiklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı süresince parlamentolarımız arasındaki ilişkilere katkısı ve Kıbrıs davasındaki öncü rolü dolayısıyla kendisine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının hukuku, refahı ve mutluluğu için Türkiye olarak çalışmalarımızı ve mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.