Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, KKTC’nin kuruluşunun 41. yılına ithafen, "Kurtuluşun Kadınları" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturuyor.

Kültür Dairesi organizasyonu ile Türkiye’den KKTC’ye taşınan oyun, 28 Kasım Perşembe akşamı, saat 19.00’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı ve Tiyatro Sanatçısı Ecem Yüksel’in oynadığı Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarını anlatan tek perdelik biyografik dramı Metin Güler yönetiyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Kurtuluşun Kadınları isimli oyun aynı gün Gazimağusa’da Raif Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda da öğrencilere özel olarak sahnelenecek. Kültür Dairesi’nin davet gönderdiği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaöğretim öğrencilerinin oyunu izleyebilmesi amacıyla özel olarak sahnelenecek olan oyun, saat 11.00’de başlayacak.

Zaimağaoğlu

Oyun hakkında kısa bir bilgi veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, ilham verici olarak nitelendirdiği 70 dakikalık oyunda, Tiyatro Sanatçısı Ecem Yüksel’in, Kurtuluş Savaşı’nda ön saflarda rol alan Halide Edip Adıvar, Çete Ayşe, Kara Fatma ile Gördesli Makbule ve daha nice Kuvay-i Milliye kadınını etkileyici bir şekilde canlandırarak Atatürk ile olan duygusal diyaloglarını sahneye taşıdığını vurguladı.

Kültür Dairesi olarak "Kurtuluşun Kadınları" oyununu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yılına ithafen ülkeye taşıdıklarını kaydeden Zaimağaoğlu, açıklamasında, Anadolu kadınları gibi güçlü Kıbrıs Türk kadınlarının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük emeği olduğunun altını çizdi. Zaimağaoğlu, tüm tiyatroseverleri "Kurtuluşun Kadınları" isimli oyunu izlemek üzere 28 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’ne davet etti.