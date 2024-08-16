İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına yakın bölgelerdeki bazı evlerin tahliye edildiğini, bölgede saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarın da hava araçlarıyla müdahaleyi zorlaştırdığını söyledi.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Elban, salı günü Yamanlar Dağı'nda başlayan yangının perşembe günü büyük ölçüde söndürüldüğünü anımsattı.

Dün akşam, söndürülmüş alan içinde kalan büyük odun ve kütüklerdeki kıvılcımın saatteki hızı 70-80 kilometreye varan rüzgarın etkisiyle tekrar harlandığını ifade eden Elban, Karatepe mevkisinde devam eden yangına hava araçlarının gece müdahale edemediğini belirtti.

Orman ekipleri, AFAD, Jandarma, itfaiye, belediye ve polis ekiplerinin yangına müdahale ettiğini dile getiren Elban, ormanın başladığı yerin yerleşim yerlerine çok yakın olduğunu, bu nedenle de çalışmaların ciddi manada güçleştiğini söyledi.

Bölgede yaşayan vatandaşların hızlı bir şekilde tahliyesinin sağlandığını ifade eden Elban, "Allah'a şükür şu ana kadar bir can kaybımız yok. Ancak bir kısım evlerin yandığı yönünde bilgimiz var. Kesin sayı, yangınla ilgili çalışmalar belirli bir aşamaya gelip kontrol altına alınıp söndürüldükten sonra ortaya çıkacak. Bölgede rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi bulduğu için çoğu zaman havadan müdahaleyi durdurmak zorunda kalıyoruz. Hava araçları rüzgardan dolayı uçamaz duruma geliyor." diye konuştu.

Karada 60'a yakın arazöz, 20'nin üzerinde itfaiye aracı, birçok su tankeri, 10'un üzerinde dozer, 12 TOMA, birçok iş makinası ve su araçlarının söndürme çalışmalarına katıldığını hazırlatan Elban, farklı kurumlardan 1000'in üzerinden personelin de yoğun gayreti bulunduğunu kaydetti.

Yangının şu anda 4-5 bölgede devam ettiği bilgisini paylaşan Elban, şöyle devam etti:

"2 bölgedeki yangın nispeten kontrol altına alınmış gibi gözüküyor ama özellikle Örnekköy ve Doğançay'ın aşağı taraflarında mahallelere doğru ilerlemiş durumda. Şu an için Allah'a şükür çok büyük bir risk ve can kaybıyla ilgili bir sıkıntı olmamakla birlikte yangın bu bölgelerde henüz kontrol altına alınmış değil. Yoğun bir şekilde çabalar devam ediyor. Yukarıdaki 1 köyümüzü tahliye ettik. Ayrıca Doğançay Mahallesi dahil, yangına yakın bölgelerde bir kısım evler tahliye edildi."

Elban, saatte 80 kilometreye ulaşan rüzgarda hava araçlarının çalışmakta çok zorlandığını ifade etti.

Rüzgarın hafiflemesi durumunda hava müdahalesinin çok hızlanacağını aktaran Elban, "Allah korudu birkaç tehlike de atlattı arkadaşlarımız. Ancak bu şartlarda müdahalede bulunan pilotlarımızın can güvenliği ciddi manada tehdit altında. Bu aşırı rüzgarda çok da verim alınamıyor. Hava araçlarımız şu anda müdahale için bekliyorlar, yeter ki rüzgarda bir miktar azalma olsun." dedi.