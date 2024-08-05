Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği, Gelir Vergisi Yasası 60. maddesi uyarınca KKTC Maliye Bakanlığı tarafından “Muhasip-Denetçi” yetkisi almış tüm kişileri toplantıya davet etti.

Toplantıda Meclis Genel Kurulundan 2 Temmuz’da geçip 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gire 51/2024 sayılı Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hakkında bilgilendirilme yapılacak.

Toplantının 8 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 – 17.00 arasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans salonunda yapılacağı duyuruldu.