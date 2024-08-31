Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, “Doğamıza Sahip Çık” sloganıyla İskele Long Beach’te çevre eylemi düzenledi. Eylemde, çevre sorunlarına dikkat çekilerek, inşaat projelerinin çevreye verdiği zarar eleştirildi. CTP milletvekilleri de etkinliğe katılarak destek verdi.

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, “Doğamıza Sahip Çık” sloganıyla İskele Long Beach’te bu sabah bir çevre eylemi gerçekleştirdi. Eyleme birçok sivil toplum örgütü ve vatandaş katılım gösterdi. Katılımcılar, bölgede yaşanan çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla alkışlarla protesto gerçekleştirdi.

Eylemde, “Ya Doğa Korunacak Ya Yaşam Sonlanacak”, “Biz Doğayı Korursak Doğa da Bizi Korur” ve “Çevreye Saygı İnsana Saygıdır” gibi çeşitli pankartlar açılarak çevre duyarlılığı vurgulandı. Etkinliğe Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Fide Kürşat, Sami Özuslu ve Ürün Solyalı da katılarak destek verdi.

Çevre Platformu adına Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, basın açıklamasında çevre sorunlarının geldiği noktayı eleştirerek, “Ne acıdır ki ihtişamlı devam eden inşaatların gölgesinde duruyoruz. Bu inşaatlara rağmen, haftaya açılacak okullardan çocuklarımızı konteyner sınıflara sokacağız. Belediye deniz festivali yaptı ama aynı belediye temiz denize ulaşım için bir şey yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Feriha Tel’in açıklamaları, çevre sorunlarının yanı sıra eğitim ve altyapı sorunlarını da gündeme getirdi. Eylem, doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı bir toplum oluşturma çağrısıyla son buldu.