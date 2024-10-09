Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı 9-10 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan İstanbul Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Otellerden acentalara, havayolu şirketlerinden kuruvaziyer firmalarına kadar turizm sektörünün tüm renklerini buluşturan fuar 2 gün boyunca devam edecek. Geçen yıl ilki düzenlenen ve sektörde büyük ses getiren fuar, bu yıl daha güçlü ve iddialı bir başlangıç yaptı.

Kuzey Kıbrıs turizmini tanıtmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen turizm fuarında KKTC'nin zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri ve turistik potansiyeli ön plana çıkarılıyor.

KKTC standında ziyaretçilere ülkenin tarihi ve kültürel değerleri, plajları, doğa sporları imkanları ve konaklama seçenekleri hakkında detaylı bilgiler verilirken, Kuzey Kıbrıs’ın mutfak kültürünü yansıtan lezzetlerin sunumu da yapılıyor.

Fuara katılan yerli ve yabancı turizm profesyonelleri, KKTC standına büyük ilgi gösterirken, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında var olan turizm iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması hedefiyle ilk günden birçok önemli görüşme gerçekleştirildi.